Tra malori, cadute e bagnanti che rischiano di affogare. Raffica di soccorsi nella spiaggia del Passetto

ANCONA - Un bagnante che rischia di annegare, una donna che cade nei pressi della doccia ed un uomo che viene colto da malore mentre passeggia. Sono tre i soccorsi effettuati questa mattina, al Passetto, da parte degli operatori della Croce Gialla di Ancona. Nel primo caso un uomo di circa 90 anni ha rischiato di affogare mentre si trovava in acqua. Altri bagnanti, vedendolo in difficoltà, sono subito corsi in suo aiuto e lo hanno riportato a riva. I sanitari lo hanno poi caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torette.

Al nosocomio cittadino anche una donna di 91 anni, caduta mentre stava raggiungendo una doccia. L'anziana lamentava un forte dolore alle gambe ed anche per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Ultimo soccorso, sempre al Passetto, per un uomo di 40 anni che ha accusato un malore mentre passeggiava nei pressi di una grotta. Anche lui trasportato a Torrette per accertamenti. Ricordiamo che gli operatori della Croce Gialla garantiscono il servizio di assistenza sanitaria attraverso due postazioni allestite alla spiaggia del Passetto appunto ed a Palombina.