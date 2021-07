Entra in acqua ed accusa un malore, choc in spiaggia: è gravissimo

Entra in acqua per farsi un bagno ed accusa un malore: paura questa mattina, intorno le 11, tra la spiagga Urbani e la spiaggia del Frate. Il bagnante, un 83enne anconetano, è andato in gravi difficoltà respiratorie e per lui è stato necessario l'intervento del bagnino e successivamente dell'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona. L'uomo ha subito presentato parametri vitali non stabili e per questo è stato attivato il personale medico dell'eliambulanza, atterrato al porto di Numana. L'83enne è stato poi trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette.