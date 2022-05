Litiga con la moglie dopo un banale incidente stradale: la saluta e scompare in un dirupo

SERRA SAN QUIRICO - Esce di strada e danneggia leggermente la propria auto. Sul posto arriva la moglie, i due litigano e lui decide di fuggire correndo verso un dirupo E' quanto successo nella tarda serata di oggi (giovedì) nei pressi di un ristorante di Serra San Quirico. L'uomo, un 50enne della zona, avrebbe prima salutato la moglie per poi far perdere le proprie tracce in un dirupo. Sul posto i carabinieri della stazione locale, la protezione civile, l'automedica del 118, la Croce Verde di Serra San Quirico ed i vigili del fuoco. Subito iniziate le operazioni di ricerca dell'uomo.

Dopo circa un'ora di ricerche l'uomo è stato ritrovato per fortuna in buone condizioni di salute, con alcuni graffi per via della fitta vegetazione presente nella zona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO