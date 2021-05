Incidente tra due scooter, paura davanti la scuola: in ospedale due minorenni

/ Via Raffaello Sanzio

ANCONA - Paura nel pomeriggio di oggi in via Raffaello, davanti le scuole Donatello. Due scooter, condotti da altrettanti minorenni, si sono scontrati tra loro intorno le 17. I giovani sono stati sbalzati sull'asfalto e per loro è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona.

Sul posto infatti sono intervenute due ambulanze che hanno caricato i ragazzi e li hanno trasportati, con un codice verde ed un rosso, all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita. Nella zona anche la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.