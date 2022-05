Sbandano con lo scooter e cadono sull'asfalto, paura per due 17enni: sul posto i soccorsi

ANCONA - Incidente stradale questa mattina, intorno le 8, in via XXV Aprile, a pochi metri dalla questura. Uno scooter, con a bordo due ragazze di 17 anni, ha sbandato ed è scivolato sull'asfalto. I giovani, che per fortuna stanno bene, sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportati in ospedale per degli accertamenti. Leggeri anche i disagi alla circolazione.