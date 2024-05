La lite, le coltellate e la fuga. I fendenti all'ex moglie fino a rompere la lama: così ha tentato di ucciderla

SASSOFERRATO - L'ha convinta ad entrare in auto per discutere delle pratiche di separazione. Il loro matrimonio era finito ma lui sperava ancora che lei potesse cambiare idea. Poco prima delle 13 di oggi l'ha aspettata sotto casa, nel parcheggio di via Bramante. La discussione è durata alcuni minuti poi l'uomo, D.S., 50 anni, ha tirato fuori un coltello ed ha iniziato a colpirla con dei fendenti al corpo, così violenti da far spezzare la lama. Soltanto a quel punto è uscito dall'abitacolo ed ha tentato la fuga. Sono questi alcuni dei dettagli del tentato omicidio che nel primo pomeriggio di oggi ha scosso l'intera comunità di Sassoferrato.

Le urla della donna, P.C., 50enne del posto, sono state udite da un passante. Quest'ultimo, senza pensarci due volte, è subito partito all'inseguimento dell'aggressore, intercettato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri. L'uomo è stato subito arrestato e portato in caserma: dovrà rispondere di tentato omicidio. L'ex moglie invece è stata presa in cura dagli operatori del 118 e caricata in eliambulanza per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette. La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed ora è in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano e dai militari del Nucleo Operativo, coordinati dal pm Paolo Gubinelli.