Si allontana dalla casa in Toscana e scompare, minorenne ritrovata ad Ancona

ANCONA - Si era allontanata da un Comune della Toscana facendo perdere le proprie tracce. Lei, una minorenne, è stata ritrovata nelle scorse ore in via Marconi. Provvidenziale l'intervento degli agenti della Squadra Volanti della Polizia che l'hanno rintracciata nonostante viaggiasse senza documenti.

La ragazza ha subito affermato di essere lei la giovane scomparsa. I poliziotti l'hanno poi accompagnata in una struttura per minorenni in attesa di essere riportata alla propria famiglia.