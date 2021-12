Incidente sul ponte San Carlo, auto distrutte e traffico in tilt

JESI - Tamponamento e traffico in tilt, oggi pomeriggio, lungo il ponte San Carlo. L'incidente è avvenuto attorno le 18 quando, per cause ancora in fase di accertamento, una Mercedes ed una Volkswagen si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio una donna di 61 anni che è stata trasportata all'ospedale Carlo Urbani con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita. Enormi disagi alla circolazione con il ponte che è stato chiuso ed una lunga fila si è formata in tutta la zona.

