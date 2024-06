ANCONA – L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, nei pressi di piazza Ugo Bassi. Di fronte alla banca dove è posizionato l'impianto semaforico, una donna di 46 anni è stata centrata in pieno da un monopattino, il cui conducente ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. A soccorrere la persona investita il personale della Croce Gialla, che dopo le prime cure del caso ricevute è stata portata in ambulanza a Torrette per accertamenti, per via una ferita al capo riportata.