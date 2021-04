Sbaglia le misure e cade in mare: spavento per un parapendista

Solo un grande spavento per l’uomo che oggi pomeriggio, alla guida del suo parapendio, è finito in mare all’altezza delle Due Sorelle. Pur avendo seguito tutte le procedure correttamente, in fase di atterraggio non ha calcolato bene le misure ed è finito in acqua. Ad accorgersi l’eliambulanza del 118 che sorvolava la zona e che poco prima aveva avvistato una vela di colore verde in acqua. Il personale in volo ha subito allertato via radio ladi Ancona e così sono scattate le ricerche.

Via mare sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto con la motovedetta e il gommone dei Vigili del fuoco. Nel frattempo anche Icaro sorvolava la zona. Allertati i carabineri. Dopo una breve ricerca iniziata all’altezza della spiaggia delle Due Sorelle, le operazioni si sono concentrate nell’area dei Sassi Neri. Il personale ha inviduato il punto esatto per poi avvicinarsi il più possbile e soccorrere l’uomo in mare. Per fortuna stava bene, non ha riportato alcun trauma e non è servito neppure l’intervento del 118. Recuperata anche la vela caduta in acqua.