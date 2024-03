Trecentotrentasei migranti, due donne in gravidanza: chi sono (e dove andranno) i naufraghi sbarcati ad Ancona

A bordo c'erano 124 siriani, 56 pakistani, 26 egiziani e 27 maliani. I restanti provengono da Asia e Medio Oriente. I minori non accompagnati resteranno nelle Marche: 10 in strutture dell'anconetano e altrettanti nel pesarese. Gli altri 4 saranno distribuiti in parti uguali nelle restanti tre province. Tutti gli altri migranti verranno mandati in Puglia, Toscana e Lazio. Dopo le manovre di attracco, il personale medico è salito a bordo della Ocean Viking insieme al personale dedicato alle visite mediche e alle operazioni di riconoscimento. E' stato distribuito loro té caldo e giochi ai bambini. "La situazione è tranquilla- commenta Ordine- non mi sembra preoccupante, la macchina organizzativa è molto ben oliata dagli altri 7 sbarchi, anche se stavolta sono arrivati il 67% in più rispetto alla volta precedente".

Le operazioni di sbarco sono state gestite dall'USMAF (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera). La Croce Rossa ha messo a disposizione 53 volontari di cui 5 medici e altrettanti infermieri. Tra i dottori che sono saliti a bordo c'è il pediatra e presidente CRI Marche, Andrea Galvagno, che di sbarchi ne ha visti davvero tanti. "Di esperienze ne ho fatte diverse e non solo qui ad Ancona, sono stato nel canale di Sicilia a raccogliere migranti insieme alla Marina Militare. Ogni volta è uno sconforto, ti piange il cuore, cerchi di buttartelo alle spalle e andare avanti dando un minimo di sollievo a ragazzi e famiglie. Ricordo una madre che in francese diceva "zucchero sangue", io capii nonostante non conoscessi la lingua e venne fuori che aveva il diabete a 500. La trattammo sulla nave con mezzi di fortuna".