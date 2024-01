Frontale in galleria, traffico in tilt e mezzi distrutti: due gli automobilisti feriti

ANCONA - Incidente stradale questa mattina all'interno della galleria della Montagnola. Per cause da chiarire due auto si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio i due automobilisti, un uomo di 44 anni ed un anziano 94enne. Per il primo è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice rosso. Al nosocomio cittadino anche l'altro conducente, di 94 anni. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia locale. Disagi al traffico per tutta la durata dei soccorsi.