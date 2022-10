Sta attraversando la strada, arriva un monopattino e la travolge: paura per una donna

ANCONA - Una donna di 59 anni è stata travolta questa mattina mentre attraversava la strada all'incrocio tra via Marsala e via San Martino. Ad investirla un monopattino che l'ha centrata in pieno e l'ha sbalzata sull'asfalto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette per un politrauma. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso.