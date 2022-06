Perde i sensi in acqua e rischia di annegare: gravissimo un bagnante

MARZOCCA - Un bagnante di circa 30 anni è in gravissime condizioni dopo aver perso i sensi in mare, rischiando di annegare. Il ragazzo si trovava, nel pomeriggio di oggi, nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Il Chioschetto.

Il primo soccorso è stato effettuato da un altro bagnante. Poi è intervenuto un bagnino fuori servizio, in attesa dei sanitari del 118. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che però è ripartita vuota. Il giovane è stato intubato e poi trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. E' in gravissime condizioni.

