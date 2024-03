Doppio malore in città, uomo si sente male mentre si trova in ufficio: è in gravi condizioni

ANCONA- Raffica di interventi della Croce Gialla nel primo pomeriggio di oggi. Un 61enne è stato colto da un malore mentre si trovava in ufficio, in via Marconi. Soccorso dai sanitari, l’uomo è stato portato all’ospedale di Torrette in codice rosso. Sul posto anche l’automedica. Malore intorno all’ora di pranzo anche per un uomo di 70 anni che si trovava al mercato coperto di Collemarino, portato al nosocomio regionale in codice di media gravità. Infine, alle 15:00, gli operatori della Croce Gialla sono intervenuti al Viale della Vittoria, all’incrocio con via di Bosis per un incidente tra due auto. Un uomo di 57 anni con politrauma è stato trasportato a Torrette in codice giallo. Sul posto per i rilievi anche la polizia locale.