Auto a fuoco nei pressi del casello, mezzo distrutto e disagi alla circolazione

ANCONA - Si trovava nei pressi del casello di Ancona Sud quando la sua Mini ha iniziato a prendere fuoco. L'automobilista è riuscito a scendere in tempo prima che il suo mezzo andasse completamente distrutto, divorato da fiamme alte anche un paio di metri. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale. Disagi alla circolazione ma per fortuna nessuna conseguenza per gli altri automobilisti.