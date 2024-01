Tenta di sfilare il taser al poliziotto poi lo ferisce. Arrestato lo squilibrato che urlava: «Sono guerriero di Dio»

ANCONA - È stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato di sottrarre un taser ad un poliziotto, il moldavo di 36 anni che questa mattina, in tribunale, ha creato momenti di paura per aver iniziato ad urlare e ad agitarsi mentre si trovata al quinto piano. «Solo il guerriero di Dio» ripeteva camminando fuori controllo, molto vicino alla balaustra protettiva. Dopo dieci minuti di show, che ha richiamato l’attenzione di molte persone presenti, è stato portato via da una ambulanza della Croce Rossa. A bordo del mezzo sanitario c’erano anche due poliziotti. Poco prima che il mezzo sanitario arrivasse al pronto soccorso di Torrette il moldavo ha iniziato nuovamente a delirare. Ha provato ad afferrare un taser di un poliziotto. Lo ha impugnato nella fondina, senza riuscire a prenderlo, sparando dei dardi che non avrebbero raggiunto nessuno.

I poliziotti, con l’aiuto dei sanitari, sono riusciti a bloccare il 36enne che è stato arrestato. L’ambulanza, nella concitazione del momento, si è dovuta fermare. L’uomo è stato poi portato in ospedale per una valutazione psichiatrica e poi ricoverato nel reparto di psichiatria. In tribunale era arrivato con addosso, nel giubbetto, dei santini di una madonna nera. Nel delirio ha citato più volte Dio è fatto riferimento ad una profezia. Prima di allora non avrebbe dato mai segni di squilibrio. Con la moglie è in corso una separazione e oggi c’era una udienza inerente la loro situazione.