Droga in tasca prima di entrare a scuola, in manette uno studente

ANCONA - I controlli antidroga fuori dalle scuole fanno scoprire uno studente con 4,5 grammi di hashish. La sostanza stupefacente era nascosta dentro un pacchetto di sigarette. A fermarlo, fuori da un istituto superiore della città, è stata la polizia, sabato scorso. Lo studente, 18 anni, è stato perquisito ed è spuntata la droga. Gli agenti hanno ottenuto anche una perquisizione all'interno della sua abitazione, fuori città, trovando altra droga, della stessa tipologia. In cameretta, dentro un armadio, aveva 153 grammi di hashish, suddiviso in tre dosi. Insieme c’era anche materiale per confezionare dosi, un coltello a seghetto, un bilancino di precisione e un taglierino. Per il 18enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Passato il fine settimana ai domiciliari questa mattina si è recato in tribunale, assistito da un avvocato, dove il giudice Corrado Ascoli ha convalidato l’arresto con obbligo di firma. Chiesto i termini a difesa, l’udienza riprenderà il 19 febbraio per valutare un patteggiamento.