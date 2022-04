Inciampa su una buca, poi cade a terra e batte violentemente la nuca sull'asfalto

ANCONA - Stava passeggiando lungo via Martiri della Resistenza quando, all'altezza con il bivio per via Valle Miano, è inciampata su una buca ed è rovinata sull'asfalto, battendo violentemente il capo. E' quanto successo in mattinata, attorno le 10.15. Vittima dell'incidente un'anziana anconetana.

La donna è sempre cosciente ma non è più riuscita ad alzarsi. Sul posto le ambulanze della Croce Gialla di Falconara e della Croce Gialla di Ancona, oltre ad una pattuglia della polizia municipale. Per lei necessario il trasporto in ospedale.