Covid, due decessi nelle Marche nell'ultima giornata

Il Servizio sanità della Regione Marche fa sapere che nelle ultime 24 ore si sono verificati due decessi Covid: si tratta di un 75enne di Ascoli Piceno e di un 91enne di Monte San Giusto, nel maceratese. Nessun morto, dunque, nell'anconetano. In totale i decessi nelle Marche si attestano a 2998.

Intanto il Gores fa sapere che sono venti in meno i ricoveri in regione, 30 le persone che sono state dimesse ieri. Tre in meno i ricoveri in terapia intensiva, sette in meno in terapia semi intensiva, dieci in meno in non intensiva. In diminuzione anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (4350 - 53) e delle quarantene per contatto (9381 -32).