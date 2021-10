Travolta lungo il corso mentre guida lo scooter: 27enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina (domenica) ad Ancona, lungo Corso Amendola. Per cause in fase di accertamento una vettura si è scontrata contro uno scooter condotto da una ragazza di 27 anni. E' stata proprio lei ad avere la peggio, costretta al trasporto in ospedale con un codice giallo avanzato. Per la giovane un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per i rilievi del caso.