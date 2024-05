Frontale tra due auto, veicolo finisce nel campo. Ci sono 2 feriti: uno di loro incastrato tra le lamiere

CASTELFIDARDO - E' di due feriti ed altrettanti veicoli distrutti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 17, in via Che Guevara.

Per cause in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati frontalmente. Uno dei veicoli è poi finito nel campo adiacente alla carreggiata. Sul posto polizia municipale, operatori del 118 e vigili del fuoco. Uno degli automobilisti è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei pompieri. La strada è rimasta chiusa per un'ora. Entrambi gli automobilisti coinvolti sono stati trasportati in ospedale ma nessuno, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita.