Choc in azienda, operaio incastrato nel mescolatore di gomma: rischia di perdere la mano

Il giovane stava lavorando la gomma in un mescolatore quando, per cause da accertare, è rimasto impigliato con la mano e solo grazie al sistema di sicurezza non è finito con tutto il corpo dentro al macchinario. Ora però rischia di perdere l'arto