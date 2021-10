Carambola in autostrada, 3 i mezzi coinvolti: feriti e traffico in tilt

Incidente stradale nella giornata di oggi lungo l'autostrada A14, al km 205.6, in direzione Bologna e tra i caselli di Montemarciano e Senigallia. Per cause ancora in fase di accertamento 3 mezzi si sono scontrati tra di loro. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei feriti. Traffico in tilt e code chilometriche nella zona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO