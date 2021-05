Fermato in auto con la cocaina: arresto convalidato per un 20enne

Un ventenne italo-albanese è stato beccato ieri pomeriggio dai carabinieri del Norm di Ancona con 11 grammi di cocaina (comprensivi di involucro) mentre era in macchina con un suo amico e stava tornando a casa. All'esito dell'udienza per direttissima che si è tenuta questa mattina in tribunale ad Ancona, è stato convalidato l'arresto per spaccio senza disposizione di alcuna misura cautelare. Il giudice ha riconosciuto il fatto che il giovane fosse incensurato, di giovane età e che avesse con sé una modica quantità di droga. Per questo è tornato in libertà.

L'arresto è avvenuto ieri verso le 3 del pomeriggio. I militari lo hanno fermato al Piano mentre era in auto. Alla guida c'era un suo amico, 21enne anconetano. Subito il conducente ha tirato fuori una bustina con 2 grammi di hashish e per questo è stato segnalato come assuntore. Il passeggero, perquisito, aveva invece tutta la cocaina e, dopo aver ispezionato la casa, i carabinieri hanno scoperto anche due bilancini di precisione. Il 20enne, difeso dall'avvocato Giuseppe Cutrona, ha affermato in aula che sia lui che il suo amico fanno abitualmente uso di droga. Dunque, stando alla sua versione, quella cocaina, poi sequestrata, era destinata ad uso personale.