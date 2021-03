Schianto sull'Asse, auto contro il guardrail: paura per un 25enne

ANCONA - Un ragazzo di 25 anni è rimasto coinvolto, intorno le 11.30, in un incidente stradale lungo l'Asse Nord-Sud, in direzione centro a pochi metri dallo svincolo dell'università.

Il giovane, a bordo della sua Renault, ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Camerano. L'automobilista è rimasto ferito ma per fortuna in modo non grave. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.