ANCONA - Un uomo di 65 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un garage di via Nenni. E' successo poco prima delle 15 di oggi.

A fare la macabra scoperta sono stati alcuni operai che stavano effettuando dei lavori. Da una prima analisi dei soccorritori il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Il corpo dell'uomo è stato trovato steso a terra e per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto l'automedica del 118, la polizia e la Croce Gialla di Ancona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO