Personal trainer senza partita iva, uomo con 66 automezzi sconosciuti al fisco: il protocollo anti-evasione rinnovato in Comune

ANCONA - Un circolo culturale che faceva anche da ristorante, un ente non commerciale che esercitava un'attività lucrativa. E poi il titolare di un agriturismo e un personal trainer che esercitavano senza partita Iva, locazioni in nero o cmodato d'uso gratuito fittizio e l'uomo che aveva 66 automezzi senza però dichiarare nulla al fisco. Sono solo alcuni dei risultati raggiunti dalla Guardia di Finanza nell'ambito del protocollo con Ancona Entrate e Comune. Protocollo rinnovato questa mattina e per la terza volta dal 2007 con le firme del sindaco Daniele Silvetti. il rappresentante legale di Ancona Entrate Lorenzo Robotti e il Generale Alessandro Barbera, comandante regionale delle Fiamme Gialle. Presente anche il vicesindaco Giovanni Zinni.

precedenti protocolli di collaborazione hanno permesso di recuperare tributi locali (Imu e Tari) e imposte erariali. Per quanto riguarda la prima categoria, i protocolli hanno permesso di recuperare 1 milione e 382mila euro, a fronte dell'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. In quanto a evasione delle imposte erariali, l'attività ha portato nelle casse comunali un contributo di 1milione e 166mila euro.

La collaborazione siglata questa mattina in sala Giunta, verterà sulla sinergia per l'accertamento e il recupero anche dell'imposta di soggiorno, spesso incassata dai gestori delle strutture ricettive ma non versata al Comune. «Il protocollo ha già dimostrato di funzionare- ha detto il generale Barbera- oggi lo rinnoviamo e avrà durata annuale ma tacitamente, sono certo, verrà rinnovato ancora. Nel momento in cui rileviamo irregolarità fiscali nei confronti del Comune ci impegniamo a fornire sollecita comunicazione agli enti preposti, ma al tempo stesso vogliamo essere "serventi" per recepire tutte le indicazioni sulle potenziali situazioni meritevoli di approfondimento».«Siamo impegnati accanto alla Guardia di finanza per la lotta all'evasione- ha detto Silvetti- ma anche per dare un segnale formativo ed educativo sul pagare le tasse e le tariffe. E' un segno di civiltà che rende solida non solo la pubblica amministrazione ma l'intera città». Per Zinni, intervenuto anche in qualità di assessore al bilancio: «La qualità degli accertamenti fiscali rende più credibile l'attività di recupero e con questo protocollo la ragioneria dorme sonni più tranquilli».Robotti ha puntato l'attenzione sulle tre categorie di persone che non pagano le tasse: «Chi si dimentica, allora cerchiamo di ricordarglielo con la lettera di sollecito. Chi non riesce, a cui inviamo il prima possibile la lettera di sollecito in modo che paghino il meno possibile di interessi. Poi ci sono quelli che non vogliono, ovvero i destinatari di questo protocollo».