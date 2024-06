Si tuffa in mare, un oggetto tagliente sotto la sabbia gli squarcia il piede: interviene il quad, portato all'ospedale

ANCONA – L’incidente nel primo pomeriggio, sulla spiaggia di Palombina Nuova. Un ragazzo, tuffatosi in mare, è rimasto ferito ad un piede dopo aver centrato un oggetto contundente presente in acqua sotto la sabbia. A prestare soccorso il quad della Croce Gialla: dopo le prime cure del caso sul posto, il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette.