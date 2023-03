L’autofficina (abusiva) è anche una farmacia, trovate 115 scatole di analgesici: scattano i sigilli

ANCONA - Officina abusiva con materiali di scarto pericolosi e confezioni di medicinali, secondo gli investigatori, destinati alla ricettazione. Struttura sequestrata a Porto Recanati, da parte della Guardia di Finanza e dei carabinieri. La mancanza di autorizzazioni per l’esercizio ha portato alla sanzione di 15mila euro per il titolare. Trovati batterie fuori uso, dischi, pastiglie, pneumatici e oli esausti, senza i titoli per la gestione e lo smaltimento. Secondo le ricostruzioni, nella struttura lavorava anche un dipendente “in nero”. Tre veicoli avevano targhe per le quali non è stato riscontrato l’avvio della procedura di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Trovate anche 115 confezioni di medicinali ad azione analgesica. Materiale, a detta del titolare, trovato in un veicolo in fase di riparazione. Secondo i militari, invece, erano destinati alla ricettazione: reato contestato, per ora, a carico di ignoti.