Scoperta officina abusiva in un capannone: sequestrato tutto il materiale

Avevano allestito una vera e propria officina meccanica e di carrozzeria per auto in un capannone nei pressi di Osimo. A scoprire l'autofficina abusiva gli agenti del distaccamento di Fabriano della polizia stradale dorica.

La polizia si è insospettita vedendo uno strano andirivieni di carroattrezzi e veicoli in un tratto stradale solitamente poco visibile e scarsamente trafficato, immerso peraltro nella vegetazione. I poliziotti hanno verificato la situazione attraverso dei minuziosi sopralluoghi e un'articolata attività di investigazione. Entrati nel capannone hanno scoperto una vera e propria attività di autoriparazioni meccaniche e di carrozzeria di veicoli. Gli agenti hanno constato nell’immediato l’assenza dei requisiti di legge e delle autorizzazioni e hanno notato persino un grosso forno per la verniciatura dei veicoli con una tubazione diretta verso l’esterno per emettere i fumi nell’atmosfera, oltre a varie auto e carcasse di auto d’epoca.

Gli uomini della Polizia Stradale hanno immediatamente eseguito il sequestro amministrativo delle attrezzature e di tutte le strumentazioni utilizzate per le riparazioni meccaniche e di carrozzeria, compreso il grosso forno e hanno applicato la sanzione al gestore del posto. La Sezione Polizia Stradale di Ancona è dotata di una squadra specializzata e periodicamente impegnata nei controlli sulle officine che eseguono riparazioni e vendita di veicoli nonché sulle autoscuole. L’operazione si è svolta con il coordinamento e la stretta collaborazione della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale per le Marche.