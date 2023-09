Furto e danni nella cattedrale di San venanzio, individuato e denunciato l'autore

FABRIANO- È stato individuato l’autore del furto e degli atti vandalici compiuti nella cattedrale di San Venanzio il 25 settembre scorso. La tempestività delle indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Fabriano e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza ha permesso di risolvere rapidamente il caso. Lunedì pomeriggio, poco dopo l’accaduto, il parroco Don Antonio si era accorto che ignoti avevano rubato le offerte contenute nelle cassette delle candele votive e delle pubblicazioni religiose, danneggiato un candeliere e oggetti sacri. Il parroco aveva quindi richiesto l’intervento dei carabinieri che, dopo avere ricostruito il fatto, hanno acquisito le immagini del circuito di sicurezza ed effettuato accertamenti tecnici per rilevare le impronte latenti. Vista la gravità dell’accaduto, i militari hanno divulgato le ricerche del ladro alle forze di polizia presenti sul territorio. Lo stesso Don Antonio, particolarmente dispiaciuto per quanto successo, ha pubblicato le fotografie dei danni sui social network. Infatti, ammontano a diverse centinaia di euro gli oggetti sacri danneggiati, mentre le offerte rubate a poche decine di euro.

I poliziotti, verificate con precisione le caratteristiche fisiche e l’abbigliamento dell’autore del fatto, hanno incentrato i sospetti su un giovane di 28 anni, domiciliato da tempo a Fabriano, disoccupato, con alle spalle reati contro la persona ed il patrimonio. Gli indizi raccolti hanno condotto anche i carabinieri al 28enne. Il giovane, raggiunto ieri mattina dai poliziotti, non ha potuto far altro che ammettere la sua colpevolezza e, collaborando, ha consegnato gli indumenti utilizzati durante il reato e rilevati con precisione dalle immagini acquisite dai carabinieri. Nulla da fare invece per il “bottino”, immediatamente speso dal 28enne subito dopo il furto. Il giovane è stato denunciato.