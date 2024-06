Ocean Viking, completato il nuovo sbarco. Il Prefetto: «Nuovi arrivi in estate? Siamo pronti»

ANCONA – Sono i 67 migranti sbarcati questa mattina dalla nave Ocean Viking, arrivata in porto poco dopo le 8 (VIDEO). Tre sono minori non accompagnati e sono gli unici che resteranno nelle Marche. Gli altri presenti a bordo, tutti uomini per la maggior parte siriani (gli altri provengono perlopiù da Egitto, Pakistan e Bangladesh) verranno accompagnati in Emilia Romagna e Basilicata. Tra domani e dopodomani nella nostra regione arriveranno migranti anche da un recente sbarco a Genova.

«Ci sono nove nazionalità, nettamente prevalente quella siriana con oltre 40 profughi- ha detto il Prefetto Saverio Ordine- questa è una macchina che ormai funziona molto bene. Lo sbarco è meno ingente dell’altra volta, ma le criticità sono sempre le stesse e bisogna dare la medesima prestazione. I migranti in arrivo da Genova? Verranno smistati in tutte le Marche e non abbiamo carenza di posti». Con l’estate alle porte la possibilità di nuovi attracchi delle navi umanitarie ad Ancona aumenta: «Non abbiamo notizie di nuovi arrivi- prosegue il Prefetto- ma siamo prontissimi perché la macchina è ben rodata e veniamo avvisati sempre con un anticipo congruo. Non ci sarebbero problemi qualora questo accadesse».

Dopo le verifiche sanitarie a bordo, i migranti sono stati assistiti con distribuzione di acqua, cibo e indumenti. Poi sono stati portati al centro Paolinelli per le operazioni di identificazione. In porto erano presenti anche il questore Cesare Capocasa e il comandante dei carabinieri di Ancona, colonnello Carlo Lecca. Sicurezza affidata anche al personale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. L’assistenza umanitaria è stata assicurata da Croce Rossa, Croce Gialla e Anpas.