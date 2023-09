Settimo sbarco alle porte: in arrivo la Ocean Viking con 68 migranti

ANCONA - Settimo sbarco alle porte. In arrivo al porto la "Ocean Viking": la nave di SOS Mediterranée è in rotta per lo scalo dorico con 68 naufraghi salvati in mediterraneo. Ad annunciarlo è la stessa ONG tramite un post su Twitter. Attracco previsto nei prossimi giorni. La nave dista 1560 chilometri circa e dovrebbe arrivare in 4 giorni.