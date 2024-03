Inquilino in “nero” sbattuto fuori casa denuncia la proprietaria. A processo

ANCONA - Due versioni diverse su un appartamento occupato nel quartiere del Piano. Per l’inquilino la proprietaria lo avrebbe sbattuto fuori casa dopo che lui si era rivolto all’agenzia della entrate per segnalare che era in affitto senza un contratto, quindi in nero. Per la proprietaria invece l’uomo aveva occupato abusivamente l’appartamento, forse aiutato ad entrare da un altro inquilino che la donna avrebbe ospitato. A stabilire la verità sarà il processo che è in corso al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Tiziana Fancello, dove in tre sono accusati di violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso. Imputati la proprietaria dell’appartamento, 55 anni, della Repubblica Dominicana, un 60enne di Santo Domingo e un 69enne dell'Ecuador. Sono difesi dagli avvocati Stefano Brugiapaglia e Daniele Valeri. Era il 23 maggio del 2020 quando in una abitazione che si trova in largo Sarnano, nel quartiere del Piano, è arrivata la polizia. A chiamarla era stata un 62enne della Repubblica Dominicana.

Non riusciva più a rientrare nell’appartamento perché la proprietaria, insieme a due accompagnatori, lo avevano mandato via con la forza bloccando poi la serratura con le chiavi dentro dall’interno dell’abitazione. In casa non rispondeva nessuno ma si sentivano rumori. Fatto un giro dell’isolato i poliziotti avevano notato che una tapparella di una finestra sul retro era tirata su a metà e sotto c’era una sedia. Da lì sarebbe uscita la proprietaria per non farsi vedere. La 55enne, per sbattere fuori casa l’inquilino, sarebbe stata aiutata dai due accompagnatori invece di rivolgersi ad un giudice interpellato solo dopo quando ha fatto una causa civile che ha vinto ottenendo lo sgombero di casa sua. Questa mattina sono stati sentiti in tribunale, come testimoni dell’accusa, sia la parte offesa che un poliziotto intervenuto il 23 maggio del 2020. Prossima udienza l’8 luglio.