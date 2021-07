Contraffazione, blitz della Finanza: sequestrati occhiali e bigiotteria

Cinque interventi anti-contraffazione portatati a termine dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati. Sequestrate, complessivamente, oltre 100 paia di occhiali con marchi contraffatti di prestigiose case della moda, oltre a 2.800 articoli, tra cui pelletterie, accessori di abbigliamento e bigiotteria, privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti.

Dei cinque responsabili, uno è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, mentre gli altri quattro alla Camera di Commercio per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo. Indagini in corso per portare alla luce eventuali irregolarità anche da un punto di vista fiscale.