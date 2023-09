«Ha gli occhiali sotto l'auto», ma l'allerta è un tentato furto: l'ex sindaco non ci casca

CHIARAVALLE - Riparte in auto dopo aver fatto la spesa, un uomo le bussa sulla carrozzeria dell'auto invitandola a fermarsi: gli occhiali, diceva, le sarebbero caduti sotto la vettura. Non era vero, anzi, era un tentato furto.

Ne stava per fare le spese l'ex sindaco di Monte San Vito, Sabrina Sartini. E' stato l'intuito, come riporta il Corriere Adriatico, a farle chiudere a chiave l'auto dopo essere scesa per verificare. Il malvivente, infatti, si era avvicinato al finestrino del lato passeggero insiemea a una presunta complice. Sul sedile c'era la borsa. Inutile: trovando l'auto chiusa non gli è rimasto che allontanarsi. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.