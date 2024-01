Si nasconde tra le auto in sosta. La polizia lo vede e lo ferma: era stato espulso dal territorio

Un ventenne di origine tunisina è stato denunciato per aver violato l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. La polizia di Ancona lo ha sorpreso mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta, sperando che gli agenti non lo vedessero. E' successo nel fine settimana durante i controlli della polizia in città.

Dagli accertamenti l'uomo è risultato avere a suo carico un ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale al quale risultava inottemperante. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato presso gli Uffici di via Gervasoni e denunciato.