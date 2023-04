Nuvola nera sopra la raffineria Api, cittadini allarmati: “Come mai?”. Ecco cosa è successo

FALCONARA - L’hanno vista in tanti, una nuvola nera, sopra la Raffineria Api. Gli automobilisti, i residenti. È bastato questo per mettere in allarme la popolazione, attorno alle 20, che con un tam tam finito anche su Facebook chiedeva cosa stava succedendo a Falconara. Diverse le segnalazioni fatte. La nuvola era visibile dalle abitazioni, dalla strada nelle vicinanze dell’impianto e anche fino a Palombina. Ai vigili del fuoco non risultava nessun intervento in atto e nessun incendio. Alla fine il mistero si è risolto. Si è trattato di una nuvola di vapore d'acqua, più marcata del solito, che si è poi rarefatta. Insomma sembrerebbe solo vapore a detta dell’azienda. Nelle vicinanze c'è chi sentiva anche forte odore di idrocarburi.