«Attenzione massima per infiltrazioni di criminalità organizzata su alluvione e post sisma». Insediato il nuovo procuratore generale Roberto Rossi

ANCONA - «Sono onorato di essere in questa terra bellissima, simile a quella da cui provengo, l’Umbria. Sono consapevole dell’impegno che mi accingo ad assumere e garantisco il massimo impegno». Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo procuratore generale Roberto Rossi. Con una cerimonia in Corte di Appello è stato accolto da giudici, magistrati e l’ordine degli avvocati. Subito ha speso parole sul territorio dove andrà ad operare parlando di criminalità.

«Fenomeni drammatici per criminalità e ordine pubblico non ci sono ma ci sono rischi concretissimi sui quali occorre esercitare massima vigilanza come infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata là dove si prospettano importanti finanziamenti pubblici sia per questioni post terremoto e più recentemente le inondazioni e anche il piano investimenti del Pnrr che attraggono. L’attenzione è altissima per evitare riciclaggio e che certa criminalità si inserisca negli appalti dove ci sono finanziamenti pubblici». Poi ha ricordato la funzione di procuratore generale, quella di «coordinamento e supporto a Procure distrettuali e circondariali, sarà mia cura svolgerlo nei migliore dei modi». L'incarico di Rossi, che è stato otto anni alla guida della procura di Arezzo, è stato formalizzato lo scorso novembre dal Consiglio Superiore della Magistratura.