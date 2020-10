Nuovo Dpcm, chiusure delle attività commerciali per evitare il lockdown

Giuseppe Conte è al lavoro su un nuovo Dpcm che sarà pubblicato entro il 9 novembre e che porterà ulteriori restrizioni nella vita sociale per evitare il lockdown totale. Il presidente del Consiglio predisporrà una ulteriore stretta con chiusure delle attività commerciali, ulteriori incentivi allo smart working nel pubblico e nel privato e paletti per gli spostamenti interregionali, probabilmente con il ricorso all'autocertificazione.

Il nuovo Dpcm entro il 9 novembre per fronteggiare lo Scenario 4

Il tutto servirà a fronteggiare il cosiddetto Scenario 4, ovvero la "Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5)": dal 14 ottobre alcune regioni sono vicine o sopra la soglia di 2: Lombardia, Piemonte, Campania, Liguria, Umbria e Valle d'Aosta. Ovvero hanno uno scenario di Rt sopra 1,5 da tre settimane e questo prevede le restrizioni territoriali che però gli enti locali per ragioni di consenso non vogliono mettere in campo.

