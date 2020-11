In arrivo il nuovo Dpcm, chiusure differenziate tra Regioni: le anticipazioni

Oggi dovrebbe arrivare il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Come anticipato da Today.it è stato lo stesso Conte a confermarlo ieri, dopo aver lasciato il Senato ed aver illustrato le misure in discussione. Poche ore prima il premier aveva incassato il sì di Montecitorio "a intervenire con misure restrittive crescenti" per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il nuovo Dpcm e le Regioni verso il lockdown totale

L'agenzia di stampa AdnKronos scrive che secondo le ipotesi di queste ultime ore ci si potrà muovere solo tra Regioni 'verdi', ovvero quelle dove i dati epidemiologici sono ancora sotto controllo. Divieto di entrata ed uscita, invece, tra Regioni in area 'gialla' (e non più arancione) e 'rossa'. È questo, a quanto apprende l'agenzia, l'ipotesi alla quale lavora il governo, emersa dopo l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Resta ancora sul tavolo del governo il dibattito sul coprifuoco da adottare su tutto il territorio nazionale per frenare i contagi da Covid-19. Il nodo non è stato sbrogliato dall'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, le ipotesi sul tavolo restano sostanzialmente due: se consentire la circolazione solo per motivi di lavoro, salute e altre urgenze alle 21 o alle 22. Il testo del Dpcm che alle 17 sarà oggetto del confronto con le regioni. Nella maggioranza si sarebbe raggiunta l'intesa sulle altre misure nazionali, dalla chiusura dei centri commerciali nei week end allo stop ai musei e alle mostre, fino alle limitazioni alla mobilità da per e per le Regioni in fascia rossa. Sul coprifuoco sarà il premier a dire l'ultima parola: l'orario "balla" tra le 21 e 22 per tutta Italia.

