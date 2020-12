Nuovo Dpcm, cosa si potrà fare a Natale e Capodanno?

Sarà possibile visitare i parenti per portare loro i doni di Natale? Oppure organizzare il cenone e il veglione con gli amici? E andare all'estero o a messa? Anche se il nuovo Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020 e di Capodanno non è ancora stato scritto - e quindi per ora rimaniamo nel campo delle ipotesi - è possibile cominciare a sciogliere qualche dubbio riguardo cosa sarà permesso fare e non fare durante le festività. Tenendo ben presente che tutto potrebbe cambiare con la pubblicazione del decreto ministeriale nelle prossime ore.

Nuovo Dpcm: cosa si potrà fare e non fare a Natale e Capodanno

In primo luogo, come scrivono i colleghi di Today.it, va segnalato che stamattina e oggi pomeriggio ci sono due appuntamenti importanti per il percorso del nuovo Dpcm: il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà in Parlamento le intenzioni del governo; ci sono in programma anche due incontri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima con gli enti locali (Regioni, Comuni e Province) e poi con i capigruppo di maggioranza, dove verranno segnalate le ultime novità del provvedimento.