Nuovi asfalti, partono i lavori in via Galilei e via Matteotti: la mappa completa

FALCONARA - Partono domani, giovedì 12 novembre, i lavori di asfaltatura di via Galilei, nel tratto che va dal civico 4 al civico 8. Subito dopo si interverrà in via Matteotti, nella diramazione in cui si aprono i civici 55. Entrambi gli interventi sono stati finanziati grazie ai ribassi d’asta ottenuti dalle recenti asfaltature. Prosegue nel frattempo un’altra tranche di asfaltature, finanziata per 500 mila euro, che coinvolge 10 strade cittadine.

Dopo aver completato via della Palombina Vecchia, nel tratto compreso tra via Flaminia e via Marche, gli operai hanno aperto il cantiere in via Volta, dall’incrocio di via Ville all’incrocio con via Spagnoli. Sarà poi la volta di via Santorre di Santa Rosa (dall’incrocio con via Volturno all’incrocio con via Nievo) e di via Volturno (da via Nievo a via S. Rosa), quindi via Verdi (dall’incrocio di via IV Novembre all’incrocio con via Cairoli), via della Repubblica (dall’incrocio con via Trieste all’incrocio con via Mameli) e via Baluffi (da via Costa all’incrocio con via della Liberazione). A Castelferretti sarà asfaltata via Tommasi (dal sottovia della Statale allo stadio Fioretti, dallo Stadio Fiorettia al cimitero e dall’incrocio di via Aleardi all’incrocio di via Mauri), poi via XIV Luglio (da via Bruno a via XXV Aprile) e piazza Albertelli (strada e parte rialzata). Si interverrà infine in via dello Stadio, dalla carrozzeria Mazzarini al cavalca ferrovia e nella deviazione che sfocia in via Aeroporto.