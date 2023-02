Altre piantumazioni nelle aree verdi cittadine: messi a dimora 10 nuovi alberi

JESI - Giornata di piantumazione quella di ieri in alcune aree verdi cittadine. Al Parco del Ventaglio, presente l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei, sono stati messi a dimora due aceri, un frassino e un melo cocomerino (un frutto antico), i primi tre nell’ambito delle piantumazioni per i nuovi nati, l’ultimo dono di Ata RiFiuti e associazione Jesi Città da Vivere come riconoscimento al fatto che la nostro comunità ha costituito la rete più numerosa di locali aderenti al progetto “Bevi a rendere” finalizzato a prevenire la produzione dei rifiuti plastici usa e getta. Al bosco urbano, invece, si è provveduto a piantare quattro altri esemplari donati dal prof. Fabio Taffetani, docente di botanica alla Politecnica delle Marche in occasione della festa dell’albero. Il giro di piantumazione si è poi concluso agli Orti Pace con la messa a dimora di altri due alberi in sostituzione di piante definitivamente compromesse.

«Stiamo progressivamente raggiungendo con il numero di nuovi alberi la quota dei nuovi nati così come previsto dalla legge. E comunque - spiega Tesei - anche quando l’avremo superata, contrinueremo a rafforzare la presenza di piante e nuova vegetazione in linea con gli obiettivo di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente che è uno degli obiettivi cardine di questa Amministrazione comunale».