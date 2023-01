Nuove scuole Tombari, i residenti delle Palombare chiedono un incontro con il sindaco: «Inascoltati per l’area cani»

ANCONA - Mentre l’assessore Ida Simonella postava sul suo profilo Facebook, con evidente entusiasmo, la notizia che il Pnrr aveva approvato il finanziamento per la nuova scuola Tombari alle Palombare, i residenti del quartiere rimanevano di stucco per non essere stati ascoltati nelle loro precedenti richieste. Infatti il comitato dei residenti delle Palopmbare nel 2021 aveva raccolto centinaia di firme di abitanti del quartiere per chiedere la realizzazione di un’area cani, proprio dove il progetto attuale del Comune di Ancona prevede il sorgere della nuova scuola Tombari. Appresa la notizia il comitato è andato su tutte le furie e ha richiesto un incontro con l’amministrazione pubblica. «Sembrerà sciocco, ma non lo è - afferma Marilena Romano, referente del Comitato residenti delle Palombare - il quartiere è in forte crescita, continuano ad essere venduti i nuovi appartamenti. Ciò vuol dire che di mese in mese cresce il numero dei residenti e quindi anche le necessità». Tra cui quella di avere un’area verde per i cani. «L’abbiamo chiesta due anni fa - continua la referente del comitato -, abbiamo raccolto centinaia di firme. Tutto inascoltato». Per questo ora i residenti chiedono di incontrare l’amministrazione comunale per ricevere informazioni su quale sia il progetto di riqualificazione dell’area. «Vogliamo capire cosa verrà fatto perchè vogliamo essere partecipi di certe decisioni, e non che ci arrivino dall’alto - specifica Marilena Romano - i problemi del quartiere sono tanti: avevamo chiesto anche che fosse spostato l’ingresso di Anconambiente da via dell’Artigianato perchè la zona ormai è fortemente abitata e il traffico dei mezzi pesanti non è più adeguato alla zona».

Le nuove scuole

Intanto l’amministrazione comunale esulta per un altro importante risultato: quello del finanziamento con i fondi del Pnrr per le nuove scuole Tombari che «ìsaranno realizzate nell'area indicata, a ridosso del campo sportivo - scrive in un post su Facebook l’assessore Ida Simonella -. Ci hanno comunicato che il progetto che avevamo candidato tempo fa è stato integralmente finanziato per 3milioni e 50mila euro. E avremo i tempi strettissimi del Pnrr per realizzarlo». Una scuola sostenibile «tecnologicamente avanzata, a basso consumo energetico. Un bel progetto presentato dalla direzione lavori pubblici, che col Pnrr sta facendo un lavoro straordinario, e dai servizi educativi del Comune». Sull’area in questione Simonella specifica che «rimane prevalentemente verde. Lo spazio occupato dall'edificio è ridotto rispetto allo spazio verde. Si tratta di un progetto preliminare e tutto può essere migliorato in fase di progettazione definitiva a seconda delle esigenze di tutti». Dunque i residenti applaudono al progetto di rifacimento dell’edificio scolastico, ma vogliono essere informati sulle intenzioni di riqualificazione dell’area.