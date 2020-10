Nuova illuminazione, aggiudicato il secondo lotto dei lavori del Waterfront

ANCONA - Sono stati aggiudicati provvisoriamente i due lotti dei lavori della nuova illuminazione del fronte mare di Ancona, nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile I.T.I. Waterfront di Ancona 3.0.

Il primo riguarda l'ambito portuale e l'importo complessivo dell'appalto è pari a 400.000 euro, il secondo riguarda l'ambito urbano e l'importo complessivo è di 1 milione 373.000 euro circa circa. La nuova illuminazione pubblica del porto interessa il percorso che dall'arco di San Primiano raggiunge la base della lanterna e alcuni tratti delle mura. La nuova illuminazione della parte urbana si snoderà da Porta Pia attraverso via XXIX settembre, via della Loggia e fino al Lungomare Vanvitelli e interesserà anche parte del centro storico, dalla cattedrale di san Ciriaco, allo scalone san Francesco risalendo per via Pizzecolli. Sarà articolata con pali illuminanti nel lungomare e con pesate nel percorso del centro storico. Il progetto prevede l'affiancamento della illuminazione pubblica a quella monumentale per favorire una visione unitaria attraverso l'uso della luce artificiale e la valorizzazione delle emergenze architettoniche.