ANCONA – Nella giornata di ieri la giunta comunale ha approvato il progetto relativo all’impianto di illuminazione del sovrappasso di Torrette. Costo dell’opera 85mila euro, che verranno pagati grazie alla sponsorizzazione tecnica di Ancona Servizi. La struttura sita in via Conca, nei pressi dell’ospedale, diventerà una vera e propria porta di accesso al capoluogo. Un’intenzione questa espressa più volte dall’amministrazione in carica sin dal suo insediamento. Accoglierà gli automobilisti che arrivano da nord con la scritta ‘Città di Ancona’, illuminata di notte e visibile in nero di giorno a caratteri cubitali.

Il nuovo progetto è inoltre descritto come evoluto sia a livello tecnologico, sia a livello illumino-grafico e si basa su uno tra i più avanzati studi ingegneristici e illuminotecnici, realizzato con soggetti leader di settore, riconosciuti a livello internazionale. «Questo – spiega il sindaco Daniele Silvetti - è il primo progetto di una serie di messaggi di accoglienza per la città ai quali stiamo pensando per migliorare la strategia comunicativa di Ancona verso i visitatori. È per noi fondamentale iniziare ad aprirci attraverso la promozione del territorio, la sua pubblicità, con dei claim facili e ripetibili». Sull’argomento l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli aggiunge che «il progetto per il sovrappasso nasce dall’approccio dinamico con cui questa amministrazione intende affrontare il tema dell’immagine della città. Ogni parte di essa, anche una infrastruttura di servizio come un ponte, può, in ragione della sua forma e della sua collocazione, al di là, e contemporaneamente a servizio, della sua stessa funzione, diventare un elemento significativo in termini identitari, soprattutto se la sua valorizzazione passa attraverso un percorso o un progetto artistico o architettonico di valore. Quella di Torrette è la prima porta della città. Questo significa – prosegue l’assessore - che Ancona vuole essere un luogo accogliente e al tempo stesso profondamente connotato, un luogo in cui i cittadini possano riconoscersi e in cui ogni persona di passaggio, visitatore, turista, possa essere curioso di entrare per apprezzarlo appieno o semplicemente per approfondirne la conoscenza».

Il progetto, a quanto si apprende, sovrappone l’obiettivo di illuminare il percorso pedonale per renderlo più fruibile e sicuro, a quello di realizzare un’illuminazione architettonica e scenografica della struttura, collocata lungo una delle principali arterie di accesso ad Ancona. L’impianto è stato pertanto progettato prediligendo la funzione di arredo urbano. La vicinanza con le strutture dell’illuminazione stradale, tuttavia, comporterà anche un incremento della luce a servizio degli automobilisti. I corpi illuminanti dovranno essere quindi dimensionati per svolgere diverse funzioni: saranno dotati di sistemi ottici con diffusori e frangiluce direzionali e avranno tutte le caratteristiche per limitare l’inquinamento luminoso e l’abbagliamento. In concreto, saranno utilizzate strisce led Rgb, le quali hanno la caratteristica di assumere molteplici colorazioni diverse e verticali per l’illuminazione scenografica del ponte, cubetti led per l’illuminazione del sovrappasso, strisce led per l’illuminazione dei camminamenti rampa e scala, un apparecchio di illuminazione a luce diretta per la torre dell’ascensore. L’impiego dei led assicurerà un aumento dell’efficienza e quindi del risparmio energetico, con aumento della durata di vita di ogni lampada. Le avanzate tecnologie di realizzazione consentiranno anche di applicare un sistema di posizionamento che permette, tra l'altro, di non intervenire direttamente sulla struttura utilizzando sistemi magnetici e clip di sicurezza.