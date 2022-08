Cade alla fine dello stradello, soccorsa via mare: turista all'ospedale

SIROLO - Intervento di soccorso oggi pomeriggio per la squadra opsa di Ancona in postazione fissa al porto di Numana grazie alla collaborazione stipulata con i comuni di Numana e Sirolo. La chiamata di soccorso è arrivata dalla spiaggia di San Michele per soccorrere una turista romana di anni 50 che è accidentalmente caduta alla fine dello stradello procurandosi un trauma.

I soccorritori hanno stabilizzato e immobilizzato la paziente, che è stata poi trasportata a bordo della idroambulabza al porto di Numana. Qui, ad attenderla, c'era un ambulanza inviata dalla Centrale operativa. La paziente è stata poi trasportata al pronto soccorso di Osimo con codice di media gravità. L intervento è avvenuto in collaborazione con i guardaspiaggia presenti sul posto e in coordinamento con la guardia costiera .