Malori in spiaggia e un infortunio: soccorsi in serie per l'idroambulanza della Croce Rossa

Due malori e un infortunio in riviera, interventi in serie questa mattina per l’idroambulanza della Croce Rossa di Ancona che quotidianamente svolge il servizio di assistenza nelle spiagge di Numana e Sirolo con gli operatori polivalenti del salvataggio in acqua. Attivati dalla centrale operativa della Guardia Costiera e del 118, hanno effettuato tre servizi nel giro di poco tempo.

La prima chiamata, attorno alle 10,30, ha attivato gli Opsa della Croce Rossa per un malore presso la spiaggia di San Michele, lato nord. Mentre i soccorritori stavano valutando il paziente, sono stati allertati per un secondo malore poco distante dal primo, nei pressi dello stabilimento Silvio nord, dovuto forse al gran caldo. Fondamentale è stata la collaborazione dei bagnini. Entrambi i pazienti sono turisti del nord Italia: una donna di 53 anni di Milano e un uomo di Asiago di 31 anni. Sono stati trasportati in codice giallo dall’idroambulanza al porto di Numana e successivamente accompagnati all’ospedale di Osimo dall'ambulanza territoriale.

Terminato il doppio intervento, la squadra Opsa Ancona è stata allertata dalla centrale operativa della Guardia Costiera per un nuovo servizio nello spazio d'acqua tra i Sassi Neri e le Due Sorelle, dove un uomo di 44 anni di Imola ha subito un trauma alla spalla sinistra mentre era a bordo di un sup. Il paziente è stato raggiunto in mare, messo in sicurezza a bordo dell’idroambulanza, immobilizzato e trasportato al porto di Numana dove ad attenderlo c’era un ambulanza che l'ha accompagnato in codice giallo all’ospedale di Torrette.